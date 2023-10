LIVE Lazio-Atalanta 2-2 | la Dea trova il pari con Kolasinac

Partite in programma alle 15ROMA - Laospita l' Atalanta di Gasperini in una sfida Champions dai mille significati. Il grande assente è Immobile, nemmeno convocato da Sarri. Al centro dell'attacco c'è Castellanos nel tridente con ...

Lazio-Atalanta 2-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Lazio-Atalanta 0-0 LIVE: risultato in diretta, aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

22' quinto gol per il Toro di Acar 19' Savva sigla il quarto gol 15' pericoloso il Toro con Padula 10' più attivo il Lecce in questa fase, anche se il Toro ha ...Il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico, Atalanta e Lazio si affrontano nel match valido per la se ...