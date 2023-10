LIVE – Italia-Brasile 2-2 23-25 | 25-23 | 25-15 | 17-25 | 9-10 | preolimpico volley maschile 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Latestualedi, partita della Pool A del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Ultima sfida di questo torneo per gli azzurri di Fefé De Giorgi, quella decisiva per la qualificazione ai prossimi Giochi. Giannelli e compagni vanno dunque a caccia di una grande prestazione per riuscire ad avere la meglio contro la formazione verdeoro, che vuole però festeggiare davanti al pubblico di casa. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di domenica 8 ottobre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale...