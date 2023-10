LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | si comincia al volteggio maschile | attesa per Matteo Levantesi!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:02 Touch warm-up, poi si! 13:59 Presentazione dei finalisti in corso. 13:56 Questa la startlist della finale al: 1.Khoi Young 2.Paul Juda 3.Kevin Penev 4.Jake Jarman 5.Harry Nepworth 6.Artur Davtyan 7.Igor Radivilov 8.Nazar Chepurnyi 13:53 Al femminile Simone Biles parte favorita al corpo libero, con Rebeca Andrade pronta a fare un altro sgambetto, alla trave la situazione è invece molto equilibrata. Manila Esposito è riserva in entrambe le finali, attenzione perchè potrebbe esserci qualche assenza dell’ultimo minuto che potrebbe far rientrare nei giochi l’azzurra. 13:50 Aldovrebbe essere sfida a due tra Artur Davtyan e Jake Jarman, ma attenzione perchè in molti rischieranno ...