LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | si assegnano gli ultimi titoli di specialità | c’è Levantesi

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladella nona ed ultima giornata deidi, seconda dedicata alle finali di. Oggi ad Anversa cala il sipario sulla rassegna iridata, in palio gli, per un totale di 15 medaglie. Il programma odierno si aprirà con volteggio maschile, per poi passare alla trave, alle parallele pari, al corpo libero femminile e alla sbarra. L’Italia sarà presente in gara con Matteo, capace di strappare il settimo punteggio in qualifica alle parallele pari (14.833), per il podio verosimilmente servirà andare oltre i 15.000, ma ...