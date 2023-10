LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Jarman si impone al volteggio | Biles incanta alla trave | tocca a Matteo Levantesi!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Adesso premiazioni delle prime due finali, prima della finale alle parallele pari conLevantesi. 15:40 Questo il podio definitivo: 1.Simone(14.800) 2.Yaqin Zhou (14.700) 3.Rebeca Andrade (14.300). 15:37 La brasiliana non smette più di stupire, continua la pioggia di medaglie per lei con il bronzo odierno: 14.300 (D:6, E:8.3). 15:34 Rebeca Andrade fa il suo, sarà lotta serrata per il terzo posto con Sanne Wevers. 15:31 Shiles Jones con 12.933 si deve accontentare della sesta piazza. 15:28 CADUTA! Shiles Jones cade sul doppio carpio d’uscita e butta via una medaglia praticamente certa. 15:25 La Campionessa olimpica di Rio 2016 Sanne Weverssempre con i suoi giri e con 14.100 si inserisce in ...