LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | bis per Biles | sigilli per Jarman | Dauser e Hashimoto | settimo Levantesi

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:04 Questo il podio definitivo: 1.Daiki(15.233) 2.Tin Srbic (14.700) 3.Weide Su (14.500) 18:01 Medaglia di bronzo per Weide Su con 14.500 (D:5.9, E:8.6). 17:58 Anche Kento Chiba incappa in una caduta, il nipponico dice addio alle medaglie con 12.700. 17:55 Felix Dolci incappa in una serie di errori e si ferma ad un modesto 11.100 (D:5.0, E:6.1), ampiamente ultima posizione. 17:52 ESERCIZIO CLAMOROSO DI DAIKI! Il Campione olimpico e del Mondo in carica stampa un 15.233 (D:6.7, E:8.533) senza senso, nessuno sarà in grado di superarlo, oro ipotecato! 17:49 Adesso touch warm-up per gli ultimi 4 finalisti. 17:46 Paul Juda si inserisce in terza posizione provvisoria con 14.100. 17:43 Ennesimo ricorso di giornata! Il punteggio di Srbic viene aumentato a 14.700 e ...