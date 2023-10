LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Verstappen favorito | Ferrari per il podio Orario gara su TV8

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP delin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP del, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Lusail assisteremo a unain cui le condizioni climatiche/ambientali metteranno a dura prova i piloti e le monoposto. Le alte temperature che andranno a caratterizzare la corsa odierna saranno tra i fattori da tenere conto dal punto di vista strategico. Ladovrà cercare di rimontare dopo i problemi emersi nel corso del fine-settimana. La Rossa ha confermato i pensieri della vigilia: la SF-23 su questo layout fa fatica. Le curve veloci in successioni ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16 Ferrari che partono invece di rincorsa : ci sono state delle difficoltà nelle qualifiche di ieri e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1° giro/19 ARRIVA LA safety CAR! Si è piantato Lawson che si dovrà ritirare: già tutto neutralizzato. 1° ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 4/19 Sargeant va in testa coda e finisce fuoripista: entra una nuova safety car. Giro 3/19 ERRORE DI ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 12/19 Anche Hulkenberg ha dei danni alla macchina ed è entrato a contatto con Perez e Ocon. Giro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Questa la classifica della Sprint Race : 1 Oscar Piastri McLarenLEADER – – 2 Max Verstappen Red Bull ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 La nostra DIRETTA LIVE di questa Sprint Race termina qui. Grazie per averci seguito e rimanete con ...

F1, la diretta della Sprint Puoi rivivere la Sprint di Lusail attraverso il nostro19:00 Gara Sprint GP, iltiming Segui iltiming aggiotnato giro per giro della Sprint Race in: 20:12 Verstappen Campione del Mondo! Con i punti conquistati oggi, Max Verstappen diventa per la terza ...

LIVE F1 Qatar, Piastri vince la Sprint, Verstappen 2° è campione del mondo! La Gazzetta dello Sport

Piastri vola, partirà davanti a tutti nella Sprint Sky Sport

La Germania fa festa a Rio de Janeiro. La certezza di andare a Rio era già arrivata ma i tedeschi non si sono distratti e, nella penultima sfida del torneo di qualificazione, batte 3-0 il Qatar e rest ...Con una gara perfetta, Oscar Piastri si prende il primo successo in carriera nella Sprint in Qatar: "Il passo era buono, pensavo di essere nei guai quando ho visto che avevo Verstappen dietro, ma ho g ...