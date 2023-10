LIVE – Cremona-Sassari | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dellaA1di. A sfidarsi sono due squadre che hanno perso all’esordio, con la Vanoli che ha ceduto in trasferta contro Trento, mentre i sardi sono stati travolti in casa contro il Napoli. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 8 ottobre sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 2^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

...20.30 di sabato 7 ottobre al Pala Radi di. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Casalmaggiore - Bergamo della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. SEGUI IL...... è pronta a trasmetteretutte partite della stagione 2023/2024 portando le emozioni e le ...Fenera Chieri '76 e Igor Gorgonzola Novara Sabato 7 ottobre In diretta streaming dal Pala Radi di...

Cascinetto Fest - 2 giorni di musica live, laboratori d'arte e convivialità La Provincia di Cremona e Crema

LIVE! Venezia-Parma, altro big match per i crociati dopo il successo ... Parma Live

La partita Como - Cremonese di Domenica 8 ottobre 2023 in diretta: presentazione, formazione e tabellino in tempo reale del match valido per la 9° giornata di Serie B 2023/2024, calcio d’inizio alle 1 ...Non mancheranno a Cremona appuntamenti da record tutti da degustare come ... I fumetti - Non mancheranno infine i laboratori di fumetti live per grandi e piccini. Gli artisti del Centro Fumetto ...