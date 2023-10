LIVE Ciclismo | Mondiale Gravel 2023 in DIRETTA | Matej Mohoric conquista l’oro in solitaria

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:33 Rimonta impressionante di Wout Van Aert, che chiude addirittura in ottava piazza dopo i problemi di inizio gara. Il belga è stato accolto da un’autentica ovazione. 15:32 Il primo italiano all’arrivo non è De Marchi, bensì Simone Velasco. Il campione italiano su strada compie una sensazionale rimonta trovando la settima posizione. 15:30 Pubblico in estasi per la volata di Alejandro Valverde che regala la quarta posizione alla leggenda spagnola. Quinto il sorprendente americano Keagan Swenson. 15:28 Distacchi d’altri tempi per una disciplina che rievoca ildel dopoguerra. Nessuna radiolina, nessuna assistenza tecnica. Solo i corridori, la bici e la natura. 15:27 Nonostante il vistoso crollo riesce a conservare la terza posizione aggiudicandosi la medaglia di bronzo il britannico ...

... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...RIVIVI ILDELLE CORSA PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING Dopo le schermagli iniziali un gruppo di 16 corridori prende il largo e va in fuga: ci sono Nicolas Prodhomme (...

LIVE Giro di Lombardia 2023 in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, 2° un Bagioli che fa sognare OA Sport

Rai Sport Live: Diretta - Ciclismo Parigi-Tours, Barcolana e Tutti gli Eventi del 8 Ottobre 2023 Digital-Sat News

Km da Como a Bergamo. Il Giro di Lombardia oggi, sabato 7 ottobre, è pronto a regalare l'atteso spettacolo finale di questa stagione agli appassionati di ciclismo. I pretendenti per la vittoria in… Le ...Il live della corsa è disponibile all’indirizzo https ... la 117^ edizione de “La Classica delle Foglie Morte”, che vedrà al via tante stelle del ciclismo mondiale. In Italia, la RAI trasmetterà la ...