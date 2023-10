LIVE – Catania-Latina 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ladi, match valido per la settima giornata del girone C di. Allo stadio Angelo Massimino i rossoazzurri, undicesimi dopo un avvio interlocutorio, ospitano i laziali pontini che invece si trovano al quarto posto dopo una bella partenza in questo campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 8 ottobre. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 ORE 16:10 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di. Tra pochissimi minuti il fischio ...