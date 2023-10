LIVE Cagliari-Roma 0-0 | si comincia

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, torna in campo alle 18 la Roma in Mourinho, impegnata acontro i padroni di casa guidati da Ranieri e ultimi in classifica. Per Mou spazio alla coppia Dybala - Lukaku, per Ranieri c'è Petagna. L'ex Shomurodov in ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Unipol Domus' trae Romain tempo reale. Formazioni ufficiali- RomaCAGLIARI (3 - 5 - 2): Scuffet; Wieteska, Obert, Hatzidiakos;...

Diretta Cagliari-Roma, segui la partita di oggi LIVE Corriere dello Sport

Cagliari-Roma LIVE, ufficiali: Lukaku-Dybala in avanti. Aouar e Karsdorp titolari ForzaRoma.info

Cagliari-Roma è in streaming su DAZN: si parte domenica 8 ottobre alle ore 18:00, nella cornice dello stadio Unipol Domus. Il capoluogo sardo ospita il match, valido per l’ottava… Leggi ...In campo tra poco alla Unipol Domus Cagliari e Roma. Le formazioni ufficiali: José Mourinho ritrova la LuPa dal primo minuto. A sinistra, rispetto alla gara col ...