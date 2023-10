Liv Ullmann | «Non sono una leggenda»

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’oscurità non fa parte del mondo di Liv. Deve essere per questo che il progetto di libro, The Blue Hour, il suo terzo memoir dopo Cambiare del 1978 e Scelte del 1985, che avrebbe dovuto raccontare la sua vita tra i 70 e gli 80, quel momento «poco prima che diventi buio» è stato archiviato. “Sull’isola di Bergman”: il trailer italiano X «Passati gli 80 ti rendi conto che il buio non esiste, è solo ...