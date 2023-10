Lite per installazione di un parcometro finisce in rissa a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023)per l’di unin via Santa Maria a Cubitoin. Gli operai reagiscono con schiaffi, poi fuggono e provocano un incidente Tutto è partito dall’di unin via Santa Maria a Cubito aper la quale è scaturita unafinita ine con un incidente stradale. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 6 ottobre scorso. Due operai incaricati dal Comune installavano un. Si sono avvicinati due anziani che, in malo modo e aggressivamente, avrebbero chiesto di non installarlo in quel punto. I due operai – più giovani – anziché rivolgersi alle forze dell’ordine, hanno risposto con un ...