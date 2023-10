Sembra che alla base del fatto ci siano motivi di gelosia. In tutto tre i giovani coinvolti, tutti italiani...la movida notturna nelstorico di Benevento, due giovani, secondo una prima ricostruzione dei fatti e per cause in corso di accertamento, avrebbero aggredito due coetanei. Nel corso della...

Lite in centro ad Arezzo, spuntano coltelli. Giovane in ospedale LA NAZIONE

Rissa tra giovani in pieno centro: immagini di videosorveglianza per ... anteprima24.it

Arezzo, 8 ottobre 2023 – Lite in corso Italia ad Arezzo, 21enne ferito con un coltello. È accaduto intorno alle tre di questa notte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Misericordia di ...Durante la movida notturna nel centro storico di Benevento, due giovani, secondo una prima ricostruzione dei fatti e per cause in corso di accertamento, avrebbero aggredito due coetanei. Nel corso del ...