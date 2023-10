L’Iran ispiratore dell’attacco di Hamas e l’appoggio di Hezbollah | al centro i rapporti tra Israele e Riad

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Già poche dopo l’attacco sferrato dalla Striscia verso, Teheran si era pronunciata senza lasciare dubbi, dicendosi – per voce del consigliere della Guida suprema Ali Khamenei – “fiera” dei “combattenti palestinesi” e promettendo di restando al loro fianco fino alla liberazione di Gerusalemme e della Palestina. E se fino a poche ore fa per gli Stati Uniti era troppo presto per dire sefosse implicato nell’assalto, ora la conferma arriva direttamente dal portavoce di, Ghazi Hamad. Alla Bbc ha dichiarato che la Repubblica islamica ha dato il proprio sostegno ai jihadisti in modo che potessero lanciare l’attacco a sorpresa e senza precedenti contro, che finora ha causato la morte di 300 civili e uomini delle forze di sicurezza israeliane, il ferimento di oltre mille e un numero imprecisato di ...