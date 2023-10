L’Iran dietro Hamas | il tradimento di Biden e il rischio scontro finale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Una pioggia di migliaia di missili su tutte le città israeliane; incursioni senza precedenti in territorio israeliano; alcuni villaggi, e basi militari, lungo il confine con la Striscia sotto il controllo dei terroristi; centinaia i civili uccisi e rapiti, stupri, torture, esecuzioni, cadaveri e ostaggi esposti come trofei a Gaza. L’attacco di, una vera e propria invasione, che per mezzi impiegati e profondità d’azione ha richiesto mesi di meticolosa pianificazione, ha colto Israele di sorpresa, come 50 anni fa gli attacchi dei Paesi arabi che diedero inizio alla guerra del Kippur. L’Intelligence non ha saputo raccogliere informazioni o non ha saputo interpretarle correttamente, o forse come si dice un massiccio attacco informatico iraniano ha violato i sistemi di sicurezza – questo forse verremo a saperlo in seguito. Una possibile spiegazione, terribile ...