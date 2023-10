L’intelligenza artificiale ha fatto arrabbiare Tom Hanks e non solo

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Un tempo erano singole fotografie di personaggi famosi accompagnate da pseudo-annunci testuali in cui si parla di innovativi e sicuri metodi per guadagnare moltissimi soldi online, senza praticamente fare nulla. Oggi, nell’epoca in cui gli strumenti di intelligenzasono diventati a portata di mano per tutto, ecco che il web (in particolare i social network) si sono riempiti di truffe deepfake, con i volti di VIP e personalità del mondo del cinema e di Internet utilizzati (senza il loro consenso) per dare vita a frodi elettroniche. Deepfake Vip, un enorme problema anche per le elezioni Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse denunce pubbliche. A fare più rumore è stato l’attore americano Tomche ha visto la sua figura comparire in uno spot pubblicitario sui denti. Ma anche personalità del mondo social, come lo youtuber MrBeast, ...