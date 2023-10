Il ruolo dell’Insegnante di Sostegno è davvero importante e delicato, come molti sottolineano, compresi gli insegnanti stessi che lo svolgono. Alcuni ...

Federico (nome di fantasia), un giovane di soli 13 anni, ha attraversato un momento davvero difficile nella sua vita durante una lezione in classe. ...

Nel Liceo scientifico Salvemini di Bari , come riportato su Ansa, dopo una sperimentazione avvenuta la scorsa primavera, è stato introdotto quest’anno ...

In occasione della Giornata Mondiale dell’Insegnante , lo scrittore e docente Enrico Galiano ha condiviso una riflessione profonda sulla professione ...

Riporto la testimonianza di una suadi nome Vera ... "Quando lo studente Putin entrò nella mia classe di prima media... "Ricordo'autunno in cui Vladimir arrivò nella nostra palestra. ......di infortunio occorre segnalare subito il fatto all'in ...precipitarsi fuori. Restare in classe e ripararsi sotto il ... Restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto'architrave ...

“L’insegnante non deve essere amico degli studenti. Il docente ha un ruolo e un’autorità. Agli studenti deve dare certezze”. Il pensiero di Vecchioni Orizzonte Scuola