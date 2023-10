L' incubo degli ostaggi | anche americani e tedeschi nelle mani di Hamas

... ma quella festa si è trasformata in unper Noa Argamani, protagonista di un video diventato ... Ho visto un terreno conalberi di pomelo e sono andata lì', a nascondersi dietro uno...Ma tale approccio potrebbe rivelarsi un vero e proprio 'logistico' per il futuro, rendendo l'... Gurman suggerisce che Apple potrebbe guardare al progetto, attualmente in standby,occhiali ...

Torna l'incubo degli ostaggi: sono contesi da tre fazioni Avvenire

L'incubo degli ostaggi nelle mani di Hamas, i giovani sequestrati e ... Open

Il rave a cui era andata per celebrare la Natura per la festa ebraica del Sukkot si è trasformato in un incubo per Noa Argamani, protagonista di un video diventato virale… Leggi ...“Questa è mia nonna ed è stata catturata e portata a Gaza“. Il messaggio è stato scritto sui social da una donna israeliana, che ha postato la foto di sua nonna rapita, Yaffa Adar, 85 anni, chiedendo ...