Ligue 1 2023 2024 | il Psg torna a vincere | Rennes battuto Pareggiano Brest e Lione

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il Paris Saint-Germainnell’ottava giornata dellae si rilancia in classifica. Trasferta vittoriosa per gli uomini di Luis Enrique, che si sono imposti per 3-1 sul campo del. Vitinha e Hakimi portano i parigini avanti 2-0 nel primo tempo, nella ripresa i padroni di casa riaprono la contesa con la rete di Gouiri ma alla fine ci pensa Kolo Muani a firmare il gol del 3-1 che consente al Psg di portarsi al terzo posto insieme al, oggi fermato sull’1-1 dal Tolosa. Classifica ancora cortissima, con Monaco, Nizza, Psg,e Reims racchiusi in soli cinque punti. Nelle parti meno nobili della classifica invece prosegue il calvario del, una grande decaduta e ancora a secco di vittorie in ...