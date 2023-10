Liga 2023 2024 | il Barcellona si ferma in casa del Granada

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilsinel match valido per la nona giornata di. I blaugrana rimontano uno svantaggio di 2-0 e sfiorano il 3-2 al 95? con Joao Felix,to solo dal Var. Padroni diin vantaggio con la doppietta di Zaragoza, tra l’1? e il 29?. Il classe 2007 Yamal trova il primo gol inal 45? e accorcia le distanze a fine primo tempo. Ilresiste, ma all’86’ Sergi Roberto segna la rete del 2-2. Nell’assedio finale Joao Felix segna il 3-2, ma il Var annulla tutto per fuorigioco.che rimane dietro al sorprendente Girona, a 22 punti, salendo a 21. In testa il Real Madrid a 24 punti. Punto importante per il, che aggancia al 18° ...

REGGIO CALABRIA " PALASPORT 30 novembre: MESSINA " PALARESCIFINA 1 dicembre: MESSINA " ... il primogenito di Luciano, ha suonato la batteria in tutti i brani di un album del. Per "...

In Liga dopo il pareggio contro il Rayo Vallecano e più in generale un avvio di stagione che non ha soddisfatto i vertici dirigenziali, il Siviglia ha esonerato José Luis Mendilibar, il tecnico della ...Il francese trasforma il rigore del 2-1 allo scadere e porta Simeone al quarto posto. Colpo del Las Palmas che piega il Villarreal, ora vicino alla zona retrocessione ...