Lidl | il prodotto alimentare ritirato dagli scaffali | il motivo del richiamo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Cadmio oltre i limiti,richiama il. Il Ministero della Salute ha segnalato il possibile rischio chimico in alcune confezioni da 1 kg, con data di scadenza febbraio 2025 e codice a barre 20505318. Il cadmio è uno degli elementi chimici che troviamo sul nostro pianeta, e da molti anni viene ormai utilizzato in moltissime produzioni di tipo industriale che vanno dai pesticidi, i principali responsabili dello spargimento nell’ambiente. >“Licenziata perché incinta”. Televisione italiana sotto choc, la denuncia dell’amata presentatrice scatena il caos All’impiego nelle industrie in cui si lavorano i metalli fino all’utilizzo in tutti gli elettrodomestici, specialmente quelli di qualche anno fa che, spesso, venivano smaltiti illegalmente nell’ambiente. È componente comune anche delle pile. Il cadmio, elemento ...

Il riso Carnaroli ritirato è statoperdall'azienda Curti srl, nello stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Il ministero, nella sua nota, esorta i consumatori a non ...Il ministero della Salute ha diramato nelle ultime ore un avviso di richiamo di unalimentare a causa dell'elevata concentrazione di metalli pesanti, nello specifico di cadmio , rilevata durante delle analisi di laboratorio: si tratta per la precisione di confezioni di riso ...

Lidl ritira un lotto di riso Carnaroli: cadmio oltre i limiti. E Coop ... Open

LIDL richiama prodotto per contaminazione da cadmio, di quale si ... RicettaSprint

Presenza di cadmio in un lotto di riso Carnaroli, a marchio Carosio, ritirato dagli scaffali della Lidl. Il Ministero della Salute ha segnalato il possibile rischio chimico in alcune confezioni da 1..Lidl è una delle catene di supermercati più amati in Italia, grazie alle sue offerte sempre alla portata di tutte le famiglie. Il marchio tedesco negli ult ...