Libertas Benevento | il presidente Gianni Caruso riceve la visita di Maurizio Damilano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer ilnon è stato un sabato normale quello appena trascorso, infatti uno degli amici di sempre della, è giunto in città per un saluto al, campione olimpico di marcia a Mosca nel 1980 e inventore, insieme al fratello Giorgio, del “Fitwalking” o “arte del camminare”. Attualmente èmondiale in carica del Comitato della Marcia della IAAF, la federazione internazionale di atletica leggera, eletto per il 4° mandato consecutivo. Inutile dire quanto ladiabbia riempito di orgoglio e commozione ildella ...

Presente anche una rappresentativa sannita dellacomposta da Luigi Giannuzzi, Giovanni De Bellis e Giannicola Seneca. I tre atleti della, orgogliosi di aver ...Presente anche una rappresentativa sannita dellacomposta da Luigi Giannuzzi, Giovanni De Bellis e Giannicola Seneca. I tre atleti della, orgogliosi di aver ...

Libertas Benevento, il presidente Gianni Caruso riceve la visita di ... anteprima24.it

Atletica, Libertas Benevento: tre sanniti in Nazionale per gli Europei Master Ottopagine

Maurizio Damilano of Italy celebrates after winning the men's 20km walk at the 2nd World Athletics Championships held at the Olympic Stadium, Rome, Italy in September 1987. (Photo by Bob Thomas Sports ...Si sono svolti a Pescara i Campionato Europei di atletica leggera per la categoria Master, presenti Luigi Giannuzzi, Giovanni De Bellis e Giannicola Seneca. I tre atleti della Libertas Benevento, orgo ...