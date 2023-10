“L’Europa si è sempre dimostrata forte ed efficace nel fronteggiare le crisi”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Bergamo. “è una ‘potenza tranquilla’, dacapace di dare segnali forti e risposte efficaci di fronte alle”. Ne è convinto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione von der Leyen, nel dialogo con Nando Pagnoncelli (uno dei maggiori sondaggisti italiani, presidente ed amministratore delegato di Ipsos), tenutosi al cinema Conca Verde nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. Un dialogo, tra le iniziative di Molte fedi sotto lo stesso cielo, che del tema proposto (“Appassionati al presente”) ne fa trampolino di lancio per guardare al futuro, con un titolo-dichiarazione d’intenti che non lascia spazio ad interpretazioni: “Let’s go Europe!”. Uno sguardo che, però, ad oggi, trova ancora molti dubbi nella popolazione. “Nell’Eurobarometro, il 47% della popolazione europea tende a ...