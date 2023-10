Letizia di Spagna | elegantissima al vertice della Comunità Politica Europea

Leggi su velvetmag

(Di domenica 8 ottobre 2023) Re Felipe VI e la reginadihanno ospitato l’ultimo. Quest’anno, infatti, si è svolto a Granada, in, l’incontro dei membriCPE. Mentre l’ultimo incontro riguardante questo organismo, lanciato su iniziativa di Emmanuel Macron, si è svolto nel giugno 2023 in Moldova, questa volta sono stati i sovrani spagnoli ad accogliere i leader che fanno parte di questa cooperazione intergovernativa. Attualmente laè composta da 27 paesi membri dell’Unionee da 17 stati confinanti come dei Balcani, la Svizzera, l’Ucraina, la Turchia ed il Regno Unito. Quest’anno ad ospitare il ...