L’estate non molla | a Focene tutti al mare

(Di domenica 8 ottobre 2023) Fiumicino – Una domenica come tante, sole splendente, il termometro segna 28°… che fai non vai in spiaggia? Un’idea che hanno avuto in molti, che si sono riversati sul litorale romano in questa bella giornata… di agosto? No è l’8 ottobre, eppure sembra ancora estate: temperature così in questo periodo dell’anno non si vedevano da un po’. Siamo abituati alla classica ottobrata, ma questa sembra proprio speciale (forse anche un po’ troppo). Complice l’acqua cristallina come non si vede spesso da queste parti, sono molte le persone che sono scese in spiaggia a, come se fosse un normale weekend estivo. C’è anche chi non ha esitato a farsi un bagno alper godersi appieno questa giornata. Certo, non si parla dei classici fine settimana dove il traffico, il parcheggio selvaggio e le spiagge super affollate fanno da padrone. Si respira un’aria più ...