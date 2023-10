Lega Basket Femminile | seconda giornata | oggi il Superclassico Venezia-Schio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023) Con il successo della Virtus Bologna ai danni della Brixia per 77-53 nella gara di ieri si è aperta ufficialmente ladel massimo campionato di. Tutti i restanti match sono in programma perma spicca soprattutto il, la sfida tra due delle formazioni più vincenti di sempre conche aspettatra le mura amiche. Occhio però anche alle altre gare, assolutamente da non perdere, e perciò andiamo dunque a vedere cosa riserva il programma delladel campionato di2023-24....