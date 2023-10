L’effetto Fedez sulle donazioni di sangue | l’appello dell’Avis al rapper | «Aiutaci» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023)disulla «importanza di donare il» non sembra essere caduto nel vuoto. Dopo le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove ha ricevuto almeno due trasfusioni diper le emorragie legate due ulcere intestinali, ilaveva detto chiaro e tondo fuori dalla struttura: «Senza i donatori dioggi non sarei qui», cioè in piedi davanti ai giornalisti dopo aver superato un ricovero in cui «i medici mi hanno salvato la vita». Le parole delsu quanto sia utile donare ilavrebbero avuto già i primi effetti positivi, almeno secondo il direttore generale di Avis Milano, Sergio Casartelli, che al Giorno ha detto: «In poche ore almeno un centinaio di persone hanno contattato la nostra associazione, ...