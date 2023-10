(Di domenica 8 ottobre 2023) "In tutto il weekend qui in Qatar lahapiùdel, soprattutto in gara" , queste le parole a caldo di Charlesdopo il quinto posto nel diciottesimo appuntamento ...

"In tutto il weekend qui in Qatar la Ferrari ha fatto più fatica del previsto, soprattutto in gara" , queste le parole a caldo di Charlesdopo il quinto posto nel diciottesimo appuntamento stagionale di Formula 1 a Losail . Il monegasco è molto deluso, ma almeno è riuscito a finire la gara e a piazzarsi in top 5. Non un ...E' andata meglio a, settimo, ma scatterà dalla quinta casella approfittando della doppia ... 'Purtroppo il risultato di oggi non ci coglie troppo di sorpresa -Frederic Vasseur, team ...

Leclerc ammette: "La Ferrari ha fatto più fatica del previsto" Autosprint.it

Ferrari | Leclerc fatica più del previsto ma massimizza il risultato ... F1grandprix.it

"In tutto il weekend qui in Qatar la Ferrari ha fatto più fatica del previsto, soprattutto in gara", queste le parole a caldo di Charles Leclerc dopo il quinto posto nel diciottesimo appuntamento stag ...Quinta posizione per Charles Leclerc nel Gran Premio del Qatar. Il monegasco non poteva fare di più con la vettura a disposizione, viste le difficoltà di gestione delle gomme avute dalla Ferrari in gr ...