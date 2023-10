Le vicende quotidiane di diversi giovani in Ucraina | Afghanistan e Iran aiutano a comprendere perché il mondo è in ebollizione E perché i muri non servono

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 ottobre 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Sarà un autunno caldo, dicono. Non certo per il clima o chissà anche forse per quello, visto che ormai gli sbalzi metereologici sono all’ordine del giorno e fanno parte del nostro vissuto quanto l’eterna campagna elettorale a cui siamo sottoposti senza tregua. Ma difficilmente qualcuno parlerà del clima, di certo agiterà come spauracchi i soliti fantasmi per accaparrare voti senza mai alzare lo sguardo per abbracciare ilcon le sue contraddizioni e i suoi disastri che invece sono strettamente connessi alle nostre piccole beghe nazionali. Si parlerà die blocchi navali sperando così di farci credere che si possa risolvere l’immigrazione alzando barriere impossibili invece di governare un fenomeno che da decenni inevitabilmente continua a verificarsi. Non ci vuole una laurea ...