Le sanzioni all’export non frenano la corsa delle aziende cinesi Report Csis

(Di domenica 8 ottobre 2023) “Nonostante le azioni intraprese lo scorso anno dal Dipartimento nella Entity List, Huawei e le sue affiliate straniere hanno intensificato gli sforzi per minare queste restrizioni, basate sulla sicurezza nazionale, attraverso uno sforzo di indigenizzazione. Tuttavia, questo sforzo dipende ancora dalle tecnologie statunitensi”. Nelle parole dell’ex segretario al Commercio, Wilbur Ross, è sintetizzato il grande problema che gli Stati Uniti hanno di fronte ai divieti sull’export verso la Cina. Si tratta probabilmente di unamisure più importanti dell’amministrazione guidata da Joe Biden, per cercare di frenare l’ascesa di Pechino. O almeno, che questa non avvenisse con l’aiuto di Washington, che metteva al servizio della superpotenza rivale strumenti tech in grado di portarla allo stesso piano, oltre che supportarla indirettamente per le sue attività militari. ...