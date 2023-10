Le pillole di Polly | recensione di “La promessa” di Friedrich Dürrenmatt

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Mägendorf, Svizzera, seconda metà degli anni Cinquanta. Un crimine efferato è stato compiuto e la polizia, invece di cercare il vero responsabile, si accontenta di incolpare il primo disgraziato che capita a tiro. Per di più von Gunten, il malcapitato, è un capro espiatorio perfetto perché è un ambulante povero e solo, quindi per forza uno sbandato capace delle azioni più abiette. Per fortuna, però, non tutti i tutori dell’ordine ragionano così. Sicuramente non lo fa il commissario Matthäi, che è fermamente convinto che quando la polizia risolve un caso incriminando un colpevole fantoccio la parola giustizia diventi un involucro vuoto, che ha valore solo come segno grafico. E se poi quel presunto colpevole, preso dalla disperazione, decide di togliersi la vita, allora si può parlare a buon diritto di omicidio legale. Matthäi, invece, decide di non giocare a questo gioco e cerca la ...