Le Foche aggredito | le parole a Domenica In | “Poliziotto mi ha salvato la vita”

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Unmi hala. Oggi mi hanno controllato dopo due operazioni, l'occhio è altamente traumatizzato. Dobbiamo aspettare un po', credo di farcela: mi impegnerò al massimo". Il professor Francesco Le, l'immunologoa Roma nel suo studio e ricoverato al Policlinico Umberto I, risponde alle domande di Mara Venier in collegamento conIn. Durante la pandemia covid, l'immunologo ha partecipato alla trasmissione di Rai 1 fornendo informazioni e chiarimenti sul virus, le conseguenze, le cure. "Sono ricoverato al Policlinico Umberto I, sono in ottime mani. I medici sono bravissimi, persone perbene e di altissimo profilo professionale. Credo di essere stato vittima di una persona squilibrata, che ha problemi personali importanti. Ho curato ...

Il professor Francesco Le, l'immunologoa Roma nel suo studio e ricoverato al Policlinico Umberto I, risponde alle domande di Mara Venier in collegamento con Domenica In. Durante la ...Il chirurgo che ha operato il medicoprof. Valentino Valentini : "Situazione stabile, brutte fratture al volto. Trauma ... Così al Tg1 l'immunologo Francesco Le, ricoverato all'Umberto I ...

Francesco Le Foche aggredito: l'immunologo colpito al volto è grave. «Io picchiato da un mio ex paziente» Corriere Roma

L’immunologo Francesco Le Foche aggredito a pugni e calci da un paziente che lo accusava di aver sbagliato te… La Stampa

«Nessun risentimento» nei confronti dell'uomo che lo ha aggredito ma una richiesta: «tutelare i medici, soprattutto quelli in prima linea come quelli che stanno al ...A Domenica In interviene in diretta il professor Francesco Le Foche, aggredito nei giorni scorsi Da giorni stanno tenendo tutti con il fiato sospeso le ...