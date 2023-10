L’azzurro | i 5 gol al Napoli e il fisico d’acciaio | Jack Bonaventura si riscopre al top

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) “Nazionale? Mai dire mai”. Giacomolo aveva detto dopo il match contro l’Atalanta, col sorriso di chi sa che l’occasione giusta non sembrava più inaccessibile. Adesso che la convocazione di Luciano Spalletti è arrivata, il centrocampista della Fiorentina vuole continuare ad essere il leader di una squadra che fa tante rotazioni, ma che sembra avere pochi intoccabili. Uno è sicuramente, che in undici partite è sceso in campo dal 1? dieci volte, saltando solo l’andata contro il Genk (1-1) per una contusione. Vincenzo Italiano lo reputa indispensabile e lui continua a farsi trovare sempre pronto all’età di 34 anni. Adesso la prova di maturità per una Fiorentina che ha guadagnato 14 punti nelle prime sette gare di questo campionato: solo in due occasioni nell’era dei tre punti a vittoria è arrivata almeno a quota 17 nelle prime ...