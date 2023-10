Lazio | Vecino | «Stiamo tornando | abbiamo una grande squadra»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Matias, centrocampista della, ha così parlato della vittoria dei biancocelesti contro l’Atalanta Intervenuto nel post gara di-Atalanta, Matiasha così parlato nella sua intervista ai microfoni di Dazn. PARTITA – «Siamo contenti, partita importante per noi.iniziato bene, purtroppo non siamo stati riusciti a portarla a casa prima, ci siamo fatti pareggiare.preso tre punti importantissimi per tornare in corsa Champions».RITROVATA – «I risultati aiutano, quando non arrivano i 3 punti si perde fiducia, mauna, tanti ricambi perché la stagione è lunga e speriamo di continuare cosi». CLICCA ...

Finisce 3 - 2 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Atalanta. La Dea rimonta i biancocelesti che durante ... Tantomeno la Lazio, che scaccia le difficoltà di classifica grazie al gol all'83' di Vecino, l'uomo della provvidenza per un'altra vittoria in extremis.

Kamada è entrato bene anche oggi, ha fatto un buon ingresso, non l'ho fatto giocare per un periodo più lungo perché se vedi i numeri che ha espresso a livello di prestazione fisica nell'ultima partita