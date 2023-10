Lazio | splendido il secondo gol | da Provedel a Castellanos | quattro tocchi in dieci secondi – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 ottobre 2023)gol dellaall’Olimpico. La rete del momentaneo 2-0 della squadra di Sarri sull’Atalanta. Il primo tempo è poi finito 2-1. Lava in rete da porta a porta in. Direttamente daper Luis Alberto che a tre quarti da campo fa un velo per Zaccagni che prende palla più o meno sulla linea di metà campo, avanza e cambia gioco a destra per Felipe Anderson (sembra quasi una staffetta 4×100) che si invola sul fondo e mette al centro dovecon un po’ di mestiere allontana il difensore dell’Atalanta e segna sotto la Curva Nord. Daal gol in. Un gol da ...