(Di domenica 8 ottobre 2023) ROMA - C ampionato a rilento, vendita deibloccata. I sette punti ottenuti nelle prime sette giornate di Serie A hanno spezzato l'entusiasmo che si era creato intorno alla. Del gruppo ...

Non basta il calcio di rigore di Ciro Immobile : la Lazio pareggia per uno a uno in casa contro il Monza. Sarri lontano dall'Europa

Tira aria pesante in casa Lazio. Il pareggio con il Monza, così di Verso da quello con l’Atletico Madrid che sembrava aver riportato il sereno dopo ...

Dopo tre vittorie in altrettante partite, la Nazionale italiana di pallavolo maschile ha dovuto cedere il passo alla Germania nel quarto turno del ...

(Adnkronos) - Possibili assenze pesanti per Allegri, ma l'«1» prevale a 1,88. Sarri contro la Dea per rialzarsi anche in campionato, ospiti avanti ...

...prime sette giornate di Serie A hanno spezzato l'entusiasmo che si era creato intorno alla. ...le limitazioni poste per la trasferta romana porteranno solo 86 sostenitori bergamaschi all'...eclatante all'per tagliare fuori una diretta concorrente e veleggiare salda nelle zone che contano in uno dei punti di snodo della stagione, quello della pausa di ottobre. In casa, c'è ...

Lazio, Olimpico più vuoto: venduti meno di 8.000 biglietti Corriere dello Sport

Lazio News / L’Olimpico da far ricredere, tabù Gasp: rassegna stampa Cittaceleste.it

[themoneytizer id=”99064-6] La Champions League ha solo anestetizzato la crisi della Lazio Perché, se come sostiene Sarri, quella europea è sempre una parentesi isolata per blasone e motivazioni, la ...[themoneytizer id=”99064-6] Dopo la gioia al 95’ in Champions arriva l’Atalanta. All’Olimpico i biancocelesti provano ad invertire la rotta. Riparte da lì la Lazio. Da quel colpo di testa di Pedro al ...