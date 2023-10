Lazio | Castellanos | 'Sarri ci chiede tanto | con Immobile c'è sana competizione'

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lastende l'Atalanta e tra i marcatori della giornata compare per la prima volte anche il nome di Taty, schierato da...

Labatte l'Atalanta per 3 - 2 in una partita intensa e combattuta. In 11 minuti doppio vantaggio biancoceleste con l'autorete di De Ketelaere e il primo gol da laziale di. Al 33' ...ha ancora molti margini di crescita ma è un giocatore di grande spessore. Dietro, ... Speriamo che questo ci porti a ritrovare un po' di serenità", ha concluso il tecnico della. - ...

Lazio - Atalanta, Castellanos a Dazn: "Non vedevo l'ora di esultare con i tifosi. Immobile..." La Lazio Siamo Noi

Lazio, Castellanos: "Avevo voglia di festeggiare sotto la curva. Immobile Con lui competizione sana" TUTTO mercato WEB

Al termine della sfida vinta dalla Lazio contro l'Atalanta il difensore dei biancocelesti Nicolò Casale è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Ci sono ...Un Gian Piero Gasperini scatenato quello che alla fine della partita dell'Olimpico persa dall'Atalanta contro la Lazio parla della partita: e si lascia andare anche ad una precisazione ...