Lazio-Atalanta | le formazioni ufficiali | De Ketelaere e Scamacca titolari | Koopmeiners in panchina

(Di domenica 8 ottobre 2023) Due novità, in attacco, nove conferme. L’di Gian Piero Gasperini riparte dalle proprie certezze tra difesa e centrocampo: ecco ledel match con la. C’è ancora Deper guidare l’attacco orobico, in tandem con: Lookman parte dalla, al pari di, visto che c’è Pasalic a completare l’attacco. Difesa confermata – senza l’infortunato Toloi – più centrocampo con Ederson e De Roon, esterni Zappacosta e Ruggeri. Musso ancora tra i pali dopo le ottime prestazioni con Juve e Sporting. La, con Immobile non al meglio e nemmeno in, si affida a Castellanos da punta. A centrocampo Vecino e Rovella con Luis Alberto, nessuna novità in difesa. Le ...

...per il bene della. Ci sarebbe stata una telefonata fra i due in attesa di un confronto faccia a faccia. Quale migliore occasione, allora, della partita di oggi all'Olimpico contro l': " ...Commenta per primo La Serie A riparte dall'olimpico con ladi Maurizio Sarri che affronterà l'di Gasperini . Entrambe le squadre sono reduci da un turno infrasettimanale europeo di successo. I biancocelesti hanno vinto in Scozia contro il ...

Probabili formazioni Lazio-Atalanta: le ultime sulle scelte di Sarri Lazio News 24

Lazio-Atalanta, il bigino di presentazione L'Eco di Bergamo

A pochi minuti dal match tra Lazio ed Atalanta ha parlato ai canali ufficiali della società Alessio Romagnoli.Quanto contano i tre ...La cronaca in diretta di Lazio-Atalanta in programma oggi alle ore 15, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...