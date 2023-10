Lazio - Atalanta 3 - 2 | gol decisivo di Vecino e Sarri sale in classifica

AGI - Larischia di buttarsi via, ma nel finale è Vecino a mandarla in paradiso regalandole un successo nel testa a testa contro l'. All' Olimpico finisce 3 - 2 proprio grazie al lampo dell'...Labatte l'per 3 - 2 nel match di oggi, 8 ottobre, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024. Il successo consente ai biancocelesti di salire a 10 punti e di ...

Lazio-Atalanta 3-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Diretta Lazio-Atalanta 3-2: Vecino decide, Sarri sorride. Segui la sfida LIVE Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Quest’oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico si è giocata la gara tra Lazio e Atalanta. Una partita che ha visto… L’arbitro designato per la sfida è Daniele Orsato. La sua ...Alla fine è il solito Vecino a risolvere la situazione per la Lazio. Sarri, espulso da Orsato, lo inserisce nel secondo tempo e l'uruguaiano dopo il gol in Champions League si ripete ...