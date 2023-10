Lautaro Martinez | col Bologna match dai due volti | gol ed errore – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha segnato uno splendido gol in Inter-, ma ha anche commesso il fallo da rigore che ha riaperto la partita. L’analisi deldel “Toro” sulle colonne di Tuttosport DUE, in Inter-, ha fornito una prestazione dai due. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’attaccante argentino ha fatto tutto benissimo nel primo quarto d’ora, con una prestazione coronata da un gol bellissimo e difficile, il decimo in campionato. Poi è cambiato tutto poco dopo: ingenuità diche causa il rigore che riapre i giochi e ravviva il. Alla fine l’del Toro pesa tanto nell’economia della gara, forse più del gol fatto secondo ...