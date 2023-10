L’attacco di Hamas nel puzzle della guerra mondiale frammentata Scrive Trenta

Leggi su formiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) Èin Israele, un’altra tessera nella “a pezzi”, un conflitto che non è iniziato ieri ma è frutto di una di quelle situazioni che, colpevolmente, non si è voluta risolvere e per questo mantiene una potenzialità di destabilizzazione enorme.criminale dei terroristi diL’aggressione criminale dei terroristi dinei confronti di Israele è senza precedenti: diretta contro i civili, di sabato, quando in un giorno di preghiera e di festa, si recano in sinagoga e celebrano lo Shabbat. Sono già più di 500 morti, 300 israeliani e 232 palestinesi, più di 3.000 i feriti e numerosi i civili e soldati israeliani presi in ostaggio dae portati a Gaza. Iniziando la controffensiva Netanyahu ha detto che “sarà una...