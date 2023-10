L’Atalanta la riprende e la riperde | all’Olimpico la Lazio vince 3-2

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si potrebbe definire ironicamente ‘mossa Sporting’, visto il precedente fresco fresco di Lisbona di sabato. Ai biancoverdi la rimonta non era riuscita, ma rimasta solo a metà. Anche al, di fatto, pure se in maniera diversa: sotto 2-0, la Dea risale fino al 2-2 sul campo della, ma nel finale rimedia la terza sconfitta stagionale, gelata dal 3-2 definitivo a firma di Matias Vecino. A breve il servizio completo… Triplice fischio. Full time in Rome. #Atalanta 3-2 FT #SerieA #GoAtalantaGo pic.twitter.com/Pk7YsVRpq2 — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) October 8, 2023 Il tabellino-Atalanta 3-2 Marcatori: 5? aut. De Ketelaere, 11? Castellanos, 33? Ederson, 63? Kolasinac, 83? Vecino(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi ...

