L' arma degli ostaggi in mano a Hamas può cambiare la natura di Israele

(Di domenica 8 ottobre 2023) È un fattore quasi inedito, ma diventerà decisivo. Perché al centro della dottrina militare israeliana c'è l'idea che nessuno è sacrificabile. È il patto che ha trasformato un popolo perseguitato e disperso in una nazione. L'attacco del 7 ottobre può imporre un cambiamento da cui non si tornerà indietro

Non ha niente a che fare con la tutela del lavoroartisti e dei creativi, in particolare nel ... l'app per creare foto in stile annuari anni '90 grazie all'AI di Diego Barbera I dati sono l'...... da terra i terroristi sparano colpi dida fuoco sulla folla, in migliaia tentano la fuga nel ... Anche questa volta voleva solo ballare e divertirsi, invece, la ragazza è una delle vittime...

L'arma degli ostaggi in mano a Hamas può cambiare la natura di ... L'HuffPost

Cannoni Caesar, l'arma della svolta per la controffensiva ucraina. «È un incubo per i russi, ne eliminiamo di ilmessaggero.it

La questione degli ostaggi diventerà presto centrale e decisiva, come lo è sempre stata nella storia e nella impostazione di sicurezza israeliana. Sono rarissime le volte i cui i nemici di Israele ...Israele, colonna di carri armati verso Gaza: la diretta live del secondo giorno dopo l'attacco di Hamas di ieri, 7 ottobre. Tutte le info ...