L' arma degli ostaggi in mano a Hamas può cambiare la natura di Israele

(Di domenica 8 ottobre 2023) È un fattore quasi inedito, ma diventerà decisivo. Perché al centro della dottrina militare israeliana c'è l'idea che nessuno è sacrificabile. È il patto che ha trasformato un popolo perseguitato e disperso in una nazione. L'attacco del 7 ottobre può imporre un cambiamento da cui non si tornerà indietro

9 ottobre 2023 - Nell'ambito del 2° raduno dell'Associazione Nazionale dell'di Cavalleria (ANAC), e della Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI), tenutosi a Lecce ...uomini e dei ...(Corriere della Sera) Si è avvertito subito, quando il ministeroEsteri algerino ha ... Non potrà utilizzare anche lei, come la Russia, l'del gas per ricattare l'Europa, se non altro perché ...

L'arma degli ostaggi in mano a Hamas può cambiare la natura di ... L'HuffPost

Etica e commercio: come l'Italia arma i totalitarismi aggirando la legge L'INDIPENDENTE

Alcune fonti parlano di 750 dispersi in totale e, nel caos che regna, non si riesce a distinguere chi è divenuto ostaggio e chi sta vivendo altre ...Le sirene suonano anche a Gerusalemme. L' Onu segnala oltre 123.000 sfollati nella striscia di gaza. L'Iran nega un suo coinvolgimento, il Qatar starebbe mediando uno scambio di prigionieri. Meloni: ' ...