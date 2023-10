L’arbitro non stringe la mano dell’assistente donna | bufera dopo Lecce-Sassuolo | sospeso – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) La partitadello scorso venerdì sera, 6 ottobre, ha dato vita a una discussione sui social. E non tra tifosi: le polemiche non riguardano quanto accaduto in campo, ma un episodio avvenuto nel tunnel, prima dell’ingresso delle squadre.Juan Luca Sacchi stava infatti salutando il capitano dei neroverdi Ferrari, e si accingeva a fare lo stesso con ilse Strefezza. Ma prima di lui si imbatte nella sua assistente Francesca Di Monte, guardalinee internazionale della sezione di Chieti, e ritira subito latesa in segno di saluto, saltandola platealmente davanti al suo sguardo basito. In molti, sui social, hanno gridato al sessismo. Ma l’Aia ha smentito con una nota inviata all’Ansa: «È assolutamente da escludere un gesto sessista e ovviamente anche uno sgarbo personale. Il ...