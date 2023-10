L' appello di Papa Francesco | Si fermino guerra e terrorismo in Israele

Sono queste le parole diFrancesco all'Angelus, unpreceduto da ben tristi considerazioni: 'Seguo con apprensione e dolore - ha detto - quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza ...Che le armi si fermino per favore e si comprenda che la guerra e il terrorismo non portano a nessuna soluzione. Con questodiFrancesco dopo la recita dell'Angelus è finito il riserbo del Vaticano sullo scontro in corso tra Israele e Hamas che ieri aveva colto di sorpresa tutte le cancellerie del mondo. La ...

