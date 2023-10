Landini | non ti devi permettere | il tuo discorso mi fa schifo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Se non fosse stato per la guerra in Israele, la notizia della giornata che che tutti i giornali avrebbero ripreso sarebbe stata la discesa in piazza di. Devo dire la verità: ildiin cui dice che in piazza con lui c’era “l’Italia che paga le tasse” è veramente imbarazzate. Come se noi, brutti str*** che non siamo altro, che non eravamo in quella piazza, non pagassimo regolarmente tutte le tasse. Perle tasse le pagano solamente i pensionati ed i disoccupati che erano lì con lui? Allora sono dei razzisti. Come pretendono di dire che quelle 100mila persone che erano in piazza Roma sono le uniche che pagano le tasse? Chi ha dato il diritto adi attribuirsi il fatto che loro sono gli onesti e noi siamo degli evasori? Non si deveperché ...