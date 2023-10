Landini è il vero capo della sinistra | no alle riforme e all' invio di armi

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sì all'accoglienza dei migranti, definita la nuova «resistenza», no all'autonomia differenziata di Calderoli e al presidenzialismo, stop alla guerra in Ucraina, e soprattutto la difesaCostituzione, ritenuta la «Via Maestra», come recita lo slogan ufficiale. Al corteoCgil che ha invaso, e paralizzato, Roma, c'è di tutto. Un po' di Pd (braccia aperte agli immigrati), un pizzico di 5 Stelle (bastaa Kiev) e una spolverata generale di: no senza se e senza madel governo. E la difesa del lavoro? Certo, c'è anche quella, ma sembra quasi nascosta, come se non si potesse non citarla. Anche perché è oggettivamente difficile protestare per la mancanza di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione, secondo gli ultimi dati Istat di inizio ottobre ...