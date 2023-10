La trappola della deprivazione emotiva | come riconoscerla e affrontarla

Leggi su dilei

(Di domenica 8 ottobre 2023) Quando le emozioni prendono il sopravvento, possono trasformarsi in un vortice travolgente che ci trascina in un turbine di sentimenti che, talvolta, ci fanno soffrire e ci costringono a chiuderci dentro di noi. Sono quei momenti in cui il cuore batte forte, sfuggendo a ogni controllo, e la mente è inghiottita da un caos inarrestabile. Eppure, sappiamo bene che il nostro stato di vulnerabilità è solo temporaneo.sempre, il tempo ha il potere di lenire le ferite, rigenerare l’anima e far battere il nostro cuore con nuove speranze. Tuttavia, spesso siamo così bravi e costruire una corazza per proteggerci dal dolore, cercando di non farci coinvolgere da tutto ciò che potrebbe farci soffrire. Ci ritroviamo così inti in una prigione silenziosa che ci separa dagli altri e da noi stessi, uno schema mentale chiamato...